وزير الاقتصاد الايراني: مستعدون لإصدار الضمانات اللازمة للمستثمرين الأجانب

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير الاقتصاد والمالية عبد الناصر همتي، في لقاء مع ناشطين اقتصاديين في الاتحاد الروسي، أن بلادنا ترحب بالمستثمرين الأجانب وقال: "إن وزارة الاقتصاد والمالية مستعدة لإصدار ضمانات للمصدرين، كما تتمتع منظمة الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والفنية، بامكانية إطلاق النظام المعني لمساعدة المستثمرين وتوجيههم".

وفي إشارة إلى الإمكانات الموجودة للاستثمار في بلادنا في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقات المتجددة، قال همتي: "نحن مستعدون لقبول رأس المال في هذه المجالات ولدينا الضمانات اللازمة فيما يتعلق بالاستثمار".

وتابع: "نحن مستعدون لقبول أي استثمار في الطاقة الشمسية في بلادنا، وسنقدم أي ضمان ممكن في هذا الخصوص".

وفي إشارة إلى الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الايراني إلى روسيا، قال وزير الاقتصاد والمالية: "إن القدرة ونطاق التعاون كبيران للغاية؛ وخاصة أن الحكومة الإيرانية لديها إرادة جادة لتطوير القطاع الخاص وتسليم الأمور لهذا القطاع، ما يوفر الأساس للتعاون بين القطاع الخاص الإيراني والقطاع الخاص الروسي في مختلف القطاعات والمجالات الصناعية لنقل المعرفة. والتكنولوجيا".

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