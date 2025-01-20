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٢٠‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١:٣١ م

مفوضة أوروبية: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يجب أن يستمر

مفوضة أوروبية: اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يجب أن يستمر

قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات "حاجة لحبيب": إن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه بين "إسرائيل" وحماس يجب أن يستمر من أجل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في غزة.

وأفدت وكالة مهر للأنباء، انها أوضحت "لحبيب" في منشور على منصة إكس، امس الأحد: إن وقف إطلاق النار "خطوة حيوية" من أجل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين في غزة.

وأضافت: إننا بحاجة إلى الوصول إلى هؤلاء الأشخاص لتقديم المساعدات الإنسانية. فالأطفال يموتون ولابد من بذل كل الجهود لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

وفي منشور آخر على منصة إكس، دعت "لحبيب" إلى دعم جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في إيصال المساعدات إلى المحتاجين.

وأكدت: إن عمل الأونروا لدعم الفلسطينيين في غزة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويتطلب الدعم المستمر من المجتمع الدولي.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس" حيز التنفيذ امس الأحد الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت غ)، معيداً الأمل بإنهاء العداون الإسرائيلي وحرب الإبادة التي شنتها "إسرائيل" على قطاع غزة منذ 15 شهراً، والتي خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين والمفقودين والأسرى وشردت ملايين الغزيين.

/انتهى/

رمز الخبر 1953269

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