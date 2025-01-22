اجتماع حول شرح الحلول العملية لمواجهة الحرب الإعلامية التي يشنها الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه انعقد اليوم اجتماع فرق العمل المتخصصة في أوضاع فلسطين باستضافته أمانة المؤتمر الدولي لدعم الشعب الفلسطيني في مجلس الشورى الإسلامي.

ووفي هذا الاجتماع، أوضح الأمين العام للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطيني السيد مجتبى ابطحي، الحلول العملية لمواجهة الحرب الإعلامية التي يشنها الاحتلال في القدس، وتحدث عن أهمية عقد اجتماعات لتسليط الضور على المآسي التي وقعت في غزة.

ودعا إلى رفع الوعي في المجتمع للحفاظ على الدعم الشعبي ليقوم الشعب بدوره في تسليط الضوء على القضية الفلسطينية.

وأشار إلى مؤامرات الكيان المحتل في القدس بدعم من أميركا في المنطقة، وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات مؤثرة من قبل تيارات المقاومة على الساحة الدولية من أجل خلق التآزر في مواجهة الصهاينة بين مجتمع النخبة والمجتمع الشعبي في المنطقة والعالم.

ووبدوره رئيس فريق تحليل والتحقيق السياسي لغرفة أوضاع فلسطين عليرضا عرب، شرح آخر مستجدات ملف وقف إطلاق النار بين مجلس وزراء الكيان الصهيوني، وتحدث عن السيناريوهات المحتملة للرئيس الأميركي الجديد تجاه القضية الفلسطينية.

يذكر أنه في هذا اللقاء تم أيضا عرض البرامج المقترحة لعقد فعاليات بمناسبة "الذكرة ااـ47 لانتصار الصورة الإسلامية، القدس على أعتاب التحرير"، من قبل مجموعات العمل المتخصصة في غرفة عمليات فلسطين وتم مناقشتها وتبادل الآراء بين الحاضرين.

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