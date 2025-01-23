ايران تدين الخطوة الامريكية غير المبررة باطلاق صفة الارهاب على الشعب اليمني

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل البقاعي، ادان تصرفات وزارة الخارجية الأمريكية في تصنيف الشعب اليمني ووضع اسم جماعة أنصار الله اليمن ضمن ما يسمى قائمة الإرهابيين الأجانب، مؤكدا انها ذريعة لفرض عقوبات غير إنسانية على الأمة اليمنية وهو إجراءً غير مبرر ولا أساس له، وعملاً مخالفاً للقانون الدولي.

واستذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، تضامن الشعب اليمني المشرف مع الشعب الفلسطيني المظلوم ضد الاحتلال والإبادة الجماعية للكيان الصهيوني، ووصف تصرف وزارة الخارجية الأمريكية في وسم الشعب اليمني ينسجم مع دعم الحكومة الأمريكية السابقة في مشاركتها والتواطؤ في القتل والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني لمدة 15 شهرًا في غزة، وصرح بأن مثل هذه الإجراءات الأحادية التعسفية التي لا أساس لها ستزيد من إضعاف سيادة القانون في مجال العلاقات الدولية. وتهدد السلام والاستقرار الإقليميين.