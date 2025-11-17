حادث مأساوي في المدينة المنورة يودي بحياة عشرات المعتمرين الهنود

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قدم تعازيه لأسر الضحايا في بيان على منصة "إكس" ودعا بالشفاء العاجل للمصابين مؤكداً أن الاتصالات جارية بين المسؤولين الهنود والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لضمان تقديم كل أشكال العون الممكنة.

وأعرب وزير الخارجية الهندي إس جاي شانكار عن صدمته العميقة إزاء الفاجعة مؤكداً أن السفارة الهندية في الرياض والقنصلية في جدة تتابعان التطورات وتقدمان الدعم اللازم للمتضررين وأسرهم، كما شدد على أن بلاده تعمل بشكل مباشر مع السلطات السعودية لمعرفة ملابسات الحادث وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمصابين والضحايا.

إجراءات عاجلة في القنصلية

وفي سياق التحرك الدبلوماسي أعلنت القنصلية الهندية في جدة إنشاء غرفة عمليات مخصصة لتنسيق جهود المساعدة وتلبية احتياجات العائلات المتأثرة بالحادث، في خطوة تهدف إلى ضمان متابعة دقيقة وفعالة للحالة الإنسانية للمصابين وذوي الضحايا.

تستقبل المملكة العربية السعودية سنوياً مئات الآلاف من المعتمرين من مختلف دول العالم، وتخضع عمليات النقل البري لضوابط وإجراءات صارمة بهدف ضمان سلامة الحجاج والمعتمرين، ورغم التطور الكبير في البنية التحتية وحجم الاستعدادات الموسمية تبقى الحوادث المرورية واحدة من أبرز التحديات بسبب الضغط الكبير على الطرق المؤدية إلى المدن المقدسة، وتمتلك الهند واحدة من كبرى الجاليات القادمة لأداء العمرة، ما يجعل تنسيقها مع الجهات السعودية مسألة محورية لضمان سلامة مواطنيها، خاصة في مواسم تشهد ازدحاماً متزايداً وارتفاعاً في وتيرة الحركة على الطرق.

/انتهى/