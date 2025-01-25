إيران تحصل على جائزة غاندي للسلام تقديراً لدعمها للشعب الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مؤتمر جائزة غاندي للسلام الذي أقيم في العاصمة الهندية بحضور سفراء ودبلوماسيين من عدة دول من الشرق الأوسط وأفريقيا، أشاد بجهود عدة دول في المنطقة، وكذلك الشخصيات الدينية والثقافية، من أجل إرساء السلام والأمن في غرب آسيا.

وقد اعترف منظمو المؤتمر بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وجنوب أفريقيا والعراق وقطر باعتبارها الدول الجديرة بالحصول على جائزة غاندي للسلام العالمي.

كما تم منح جائزة نيلسون مانديلا للسلام لشخصيات ثقافية واجتماعية عملت جاهدة من أجل إرساء السلام والأمن في المنطقة.

وأدان المتحدثون في الفعالية تأخر المنظمات الدولية وعدم اهتمامها بمنع الإبادة الجماعية وقتل الأبرياء، وطالبوا بتكثيف الجهود والتخطيط من جانب منتدى الثقافة الهندية الشرق أوسطية، وهي مجموعة تعمل في مجال تشجيع الحوار للسلام في الشرق الأوسط.

تتمتع الهند والشرق الأوسط بتاريخ غني من التبادل الثقافي والتراث المشترك الذي يعود تاريخه إلى العصور القديمة. إن الروابط بين هذه المناطق متجذرة بعمق في التقاليد والتجارة والهجرة والتأثير المتبادل. على مدى قرون من الزمان، سهّل طريق الحرير والطرق البحرية والروابط التاريخية التدفق المستمر للتبادل الثقافي وخلق رابطة عميقة بين شعوب الهند والشرق الأوسط.

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