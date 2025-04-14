عارف: العمل بقانون "التجارة الحرة" مع دول أوراسيا سيبدا رسميا في الأشهر المقبلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد رضا عارف : لقد قمنا بتفعيل "قانون التجارة الحرة" مع دول أوراسيا، ولم تعد هناك أي عقبات أمام التواصل مع هذه البلدان؛ مبينا ان العمل بهذا القانون سيبدا رسميا في غضون الأشهر المقبلة.

وأضاف عارف في تصريح له الیوم الاثنين : إن سير التعاون وتطوير العلاقات، خاصة مع الدول الأوراسية، كان إيجابيا وناجحا للغاية، والآن نحن نمتلك أفضل الظروف من اجل تطوير التعاون مع دول المنطقة.

وتابع : إن تطوير علاقات بين إيران مع دول المنطقة، اكتسب زخما إضافيا بعد انضمامها الى منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة الـ "بريكس" والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأكد النائب الاول لرئيس الجمهورية قائلا : يجب أن نمضي بالإنتاج الوطني بناءً على المزايا المتاحة، وبما يتيح لنا تنشيط السوق في نطاق الحضارة الإيرانية.