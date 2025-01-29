العامري ينفي إقالة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن "بغداد اليوم" ذكر المكتب الاعلامي للعامري في بيان، أنه "في ظل الأنباء الواردة والمعلومات المتداولة عن إقالة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض من منصبه، ينفي الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري نفيا قاطعا هذه الانباء ، ويؤكد ان قادة الإطار التنسيقي لم يجتمعوا اليوم ولم يتخذوا مثل هذا القرار إطلاقا ".

يأتي ذلك بعد أن كشف مصدر مطلع، عن اتفاق بين قيادات الإطار التنسيقي لتغيير عدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات، بما يتماشى مع البرنامج الحكومي والمرحلة السياسية الحالية.

وتولى فالح الفياض قيادة هيئة الحشد الشعبي في العراق في العام 2015، بعد أن تم تعيينه من قبل رئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدر العبادي.

وقد جاء تعيينه في هذا المنصب آنذاك بعد أن تسنم مناصب أمنية عدة، منها مستشار الأمن الوطني العراقي.

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