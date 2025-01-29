محمد رعد: الاعتداءات المتكررة على لبنان تؤكد قناعتنا وقناعة كل الشعوب الحرة بحقها المشروع في المقاوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان "رعد" العدوان الإسرائيلي الأخير على النبطية الفوقا وزوطر الشرقية في جنوبي لبنان، مؤكدا : إنّ هذا الاعتداء مصداقٌ جديد للتهديد الدائم والمتواصل الذي يمثّله الكيان الصهيوني.

وأضاف، أن "غضّ الطرف الدولي المزمن عن تجاوزات هذا الكيان وتماديه في الاعتداءات أوصله إلى ما هو عليه من عربدة وتجاوز لكلّ القوانين"؛ منوها، بأنّ "العدوان يؤكّد قناعتنا وقناعة كلّ الشعوب الحرّة بحقّها المشروع في تحمّل المسؤولية الوطنية والأخلاقية ومقاومة الاعتداءات".

واردف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في مجلس النواب اللبناني : إنّ حقّ شعبنا في لبنان بالتصدّي للاحتلال واعتداءاته هو حقّ مشروع ومقدّس يمارسه في التوقيت والمكان اللذين يراهما مناسبين، مصرحا أنّ من الطبيعي أن تتضافر عزيمة شعبنا المقاوم مع جهود الدولة حين تقوم بواجباتها في حماية الشعب والبلاد.