ممثل أكراد سوريا: نظام الجولاني سيسقط، تركيا تستهدف المدنيين في شمال سوريا

وكالة مهر للأنباء- القسم الدولية - حليمة مولائي: "إما أن يلقوا أسلحتهم أو سيدفنوا في الأراضي السورية" هذه التصريحات التهديدية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان موجهة للأكراد المتواجدين في مناطق شمال شرق سوريا ، والتي صدرت في أوائل يناير أي بعد أسابيع قليلة من سقوط النظام السوري والإطاحة بحكومة "بشار الأسد" واستيلاء إرهابيي "تحرير الشام" بقيادة "محمد الجولاني" في دمشق على السلطة، والذين أصبحوا الآن يريد أن يناديه الجميع "أحمد الشرع" لكي ينسى اسم "محمد الجولاني". كما يجب أن يمحى ماضيه الإرهابي من الذاكرة.

وبات واضحاً للجميع أن إرهابيي هيئة تحرير الشام يحظون بدعم مباشر وكامل من أنقرة. وهو الأمر الذي لا ينكره مسؤولو الحكومة التركية وإرهابيو نظام الجولان. ولذلك، أكد المسؤولون في نظام الجولاني، في الأسابيع الأخيرة، على ضرورة تسليم الأكراد السوريين أسلحتهم، بما يتناسب مع نبرة صوت أردوغان.

وعلى الرغم من أن المحادثات لحل هذه القضية "دون إراقة دماء" لا تزال مستمرة، وفقًا لمسؤولين أكراد سوريين ونظام الجولان، إلا أنه يبدو أن أردوغان والحكومة التركية يعتبران سقوط وانهيار حكومة بشار الأسد وجيشه أفضل فرصة لمزيد من التصعيد. يتعدون على مناطق شمال شرقي سوريا ويعتبرون الحل العنيف لـ "الأزمة الكردية" بالعمليات العسكرية؛ العمليات والاعتداءات التي اشتدت مع سقوط بشار الأسد.

ويتواجد الأكراد السوريون، المدعومون من أمريكا والغرب، في مناطق شمال وشرق سوريا؛ مناطق غنية بالأراضي الزراعية الخصبة وآبار النفط، وفي السنوات الماضية سيطرت على دخل هذه المناطق.

وأوضح "فتح الله حسيني"، ممثل الأكراد السوريين المقيمين في إقليم كردستان العراق، في حديث مع مراسل مهر، الوضع الحالي للمناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد السوريين، والهجمات التركية، ومستقبل قوى سوريا الديمقراطية وأخيراً نظام الجولاني، وهو ما نوضحه فيما يلي:

ما هي آخر المعلومات عن الصراع بين قوات سوريا الديمقراطية والمجموعات المسلحة التابعة لتركيا في سدي تشرين ومنبج؟ ما هي حالة الحرب؟ ما هو الاتجاه الذي تتوقع أن تتجه إليه الحرب في الأيام المقبلة؟

وتستمر المعارك بين الجيش التركي وقوات سوريا الديمقراطية يومياً عند سد تشرين وعلى جسر قره قوزاق، وتقتل تركيا المدنيين وتستهدف قوات سوريا الديمقراطية بطائرات مسيرة. وتحاول تركيا السيطرة على سد تسرين من خلال قتل المدنيين المحليين وقوات سوريا الديمقراطية. سد تشرين هو سد وموقع استراتيجي من حيث الطاقة والمياه والكهرباء لسوريا بأكملها، وليس فقط لشمال شرق سوريا والأكراد.

وتسعى تركيا إلى احتلال مدينة كوباني وتقليص المناطق التي يسيطر عليها الأكراد. حالياً نصف مدينة منبج محتلة ونصفها الآخر بيد قوات سوريا الديمقراطية ومجلس منبج العسكري. وكانت هذه المناطق سابقاً تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، لكن من الواضح أن تركيا تحاول تقليص خريطة المناطق الكردية السورية والمناطق الخاضعة لسيطرتها حتى لا يكون للأكراد موقف قوي في المفاوضات مع نظام الجولاني، وتقليص قدرتهم على التفاوض.

ما هو التحدي الأكبر الذي يواجه الأكراد السوريين الآن؟ ضغوط ومطالب نظام الجولان أم الهجمات التركية؟

منذ اليوم الذي بدأ فيه الأكراد السوريون مقاومة إرهابيي داعش وحماية سكان منطقتهم، تركيا وحدها هي التي خلقت لنا مشاكل وقدمت تحديًا جديدًا للأكراد كل يوم. لدى تركيا فوبيا وخوف من الأكراد. ولا تقبل بأي شيء يسمى مناطق كردية في حدودها، وقوات سوريا الديمقراطية هي قوة تدافع عن نفسها فقط ولا تشكل تهديداً لتركيا أو أي دولة أخرى. استخدمت تركيا كافة أسلحتها ضد الأكراد السوريين، لكنها حتى الآن لم تنجح في تحقيق أهدافها في سوريا ولم تتمكن من تدميرهم.

ليس لدينا مشكلة مع حكومة دمشق المؤقتة، لأن هذه الحكومة التي فرضت نفسها على دمشق أمامها حتى الأول من آذار لإقناع أهل دمشق بتمديد حكومتها من عدمه. لا أعتقد أنها ستنجح. العمليات الانتقامية ضد العرب والتيارات الدينية ومختلف الأطراف في دمشق ومحيطها أصبحت نقطة سوداء في سجلاتهم وفي سجلات نظام الجولان الذي يتمتع بخلفية متطرفة ويبدو غير قادر على التكيف وقبول المطالب السياسية والمدنية للمدنيين في هذه المناطق . وتوقعاتي أنه لن يدوم وسوف يسقط.

بالنظر إلى تاريخ المسؤولين الحاليين في النظام الحاكم السوري الذين كانوا حاضرين في ساحة المعركة ضد الأكراد حتى وقت قريب، ما هو احتمال التوصل إلى اتفاق بين الأكراد السوريين ونظام الجولاني؟ هل سيكون هناك اتفاق أم لا؟

يضطر الجولاني إلى التفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية التي تضم أكثر من 15 ألف شخص في شمال وشرق سوريا. في رأيي هم مشروع مؤقت، ولن ينجحوا في إحياء "سورية حرة متطورة" يعيش فيها كل الناس على اختلاف أذواقهم بحرية، وقد لا ينجحون حتى في دمشق نفسها.

اتفاق الأكراد مع نظام الجولاني يتطلب وساطة أميركية. وتقوم الولايات المتحدة الآن بالوساطة، ولكن دون أي نتائج مهمة، ومن غير الواضح كيف يمكن للأكراد ونظام الجولان التوصل إلى اتفاق. وسوريا الآن منقسمة، تحت النفوذ والاحتلال. وسواء كان الجولاني أو أي حكومة أخرى في دمشق في السلطة، فلا بد من التوصل إلى اتفاق مع الأكراد لمنع تجزئة سوريا. الأكراد جزء قوي وقادر من صناعة القرار في سوريا في المستقبل، ويجب أن نتعاون معهم كشريك في سوريا.

اشترطت الحكومة السورية أن أي اتفاق سيتطلب من القوات الكردية إلقاء أسلحتها، وهو ما رفضته القيادة العسكرية الكردية في سوريا، في حين قال مظلوم عبدي (قائد القوات الكردية) وقادة آخرون إنهم لا يريدون تفكك سوريا. . ما هو الحل الأفضل لهذه المشاكل من وجهة نظر الأكراد؟ سواء سياسياً أو عسكرياً؟

لقد حاول الأكراد دائمًا أن يكونوا جزءًا من الحل السياسي للأزمة السورية، وفي السنوات الـ 13 الماضية، لم يكونوا أبدًا جزءًا من التوترات الطائفية والداخلية في هذا البلد. قوات سوريا الديمقراطية لن تلقي أسلحتها لأنها قوة دفاعية في جغرافيتها وليست قوة هجومية. ستكون قسد ركيزة قوية للجيش السوري المستقبلي. سوريا الآن ليس لديها جيش. لا توجد حكومة، وبالتالي على كل من يصل إلى السلطة في سوريا الجديدة أن يعتبر الأكراد شركاء في القرارات السياسية والعسكرية وأن يمنحوا القوات الكردية مكانة خاصة. إذا تم تجاهل الأكراد، فسيتعين عليهم اتخاذ قرار آخر بشأن مصيرهم. نريد السلام والاستقرار.