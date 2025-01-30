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٣٠‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:٠٠ م

المرحلة الثالثة من تبادل الأسرى.. تحرير 110 أسير فلسطيني

المرحلة الثالثة من تبادل الأسرى.. تحرير 110 أسير فلسطيني

سلمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أسيرة إسرائيلية بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن شبكة القدس الاخبارية، أن ومن بين ركام مخيم جباليا شمال قطاع غزة، في إطار الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى حسب اتفاق وقف إطلاق النار، أفرجت كتائب القسام عن الأسيرة المجندة بيرغر من ساحة الرزان في مخيم جباليا، والتي شهدت عمليات قصف وتدمير إسرائيلية كبيرة ضمن العملية العسكرية الدامية التي شنها جيش الاحتلال وقُتل خلالها وأصيب عدد كبير من الجنود الإسرائيليين.

المرحلة الثالثة من تبادل الأسرى.. تحرير 110 أسير فلسطيني

وشهدت ساحة التسليم مسرحا لمعارك ضارية خاضتها فصائل المقاومة ضد قوات الاحتلال التي حاولت تهجير السكان والاستيلاء على جباليا ضمن ما عرف بخطة الجنرالات التي تمت خلال الـ100 يوم الأخيرة من الحرب.

وشهدت عملية التسليم هذه المرة عددا من المظاهر التي بعثت المقاومة من خلالها بعديد من الرسائل إلى الجانب الإسرائيلي، حيث حضرت خريطة فلسطين وعلمها بقوة في المشهد.

ورغم حالة الدمار الكبيرة والغياب الكامل لمقومات الحياة، إلا أن مئات الفلسطينيين قد توافدوا لحضور عملية التسليم التي جرت في ساحة الرزان وسط مخيم جباليا.

وتجمع مئات الفلسطينيين وسط مخيم جباليا المدمر من قبل الاحتلال، وشاهدوا عملية التسليم الثالثة من الأسرى الإسرائيليين.

/انتهى/

رمز الخبر 1953698
شیرین سماره

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