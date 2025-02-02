تأمين إسعاف بحري متطور لسكان جزيرة بوموسى

أفادت وكالة مهر للأنباء، من العلاقات العامة لجامعة علوم الطب في هرمزغان، قال الدكتور "بيجمان شاهرخي" يوم السبت: "من أجل تعزيز خدمات الطوارئ الطبية البحرية وتسهيل نقل المرضى الطارئين من الجزر إلى المراكز العلاجية المجهزة، تم بناء سفينة إسعاف بحرية متطورة بتمويل يزيد عن مليون و300 ألف يورو من قبل شركة "فراساحل (إيزو إيكو)" للملاحة التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتم تسليمها إلى جامعة علوم الطب في هرمزغان."

وأضاف: "تعتبر هذه المركبة الإسعافية البحرية، التي تستخدم أحدث التقنيات العالمية والمعايير الدولية، ذات أهمية كبيرة في تطوير البنية التحتية الصحية والعلاجية في جزر المحافظة، وتوفر إمكانية تقديم خدمات الطوارئ البحرية بجودة عالية."

وفي توضيحه لمواصفات هذه السفينة، قال: "تعتبر هذه المركبة الإسعافية البحرية من نوع (كاتاماران) مع هيكل من الألمنيوم، بطول 15.6 متر وعرض 6.2 متر، وقادرة على الحركة بسرعة 23.5 عقدة، ويمكنها قطع المسافة بين بوموسي وبندر لنكه في حوالي ساعتين."

واعتبر شاهرخى أن تشغيل هذه السفينة خطوة فعالة نحو تطوير الطوارئ البحرية في البلاد ورفع مستوى صحة سكان الجزر، مشيراً إلى أن هذه المركبة الإسعافية البحرية لديها أيضاً القدرة على نقل أربعة مرضى في وضعية الاستلقاء (بما في ذلك ثلاثة أسرّة مجهزة بمعدات متقدمة للعناية المركزة وحاضنة خاصة للرضع) و12 مريضاً في وضعية الجلوس، حيث توفر هذه المعدات المتقدمة إمكانية تقديم خدمات الطوارئ والعناية المركزة خلال نقل المرضى.

وأكد على أهمية هذه السفينة في توفير الخدمات العلاجية للجزر، موضحاً أن نطاق عمل هذه المركبة الإسعافية البحرية هو جزيرة بوموسي، لكنها قادرة أيضاً على تغطية الجزر المجاورة في هذه المنطقة مثل كيش، سييري، تنب الكبرى وتنب الصغرى؛ حيث ستلعب هذه الميزة دوراً مهماً في تطوير خدمات الطوارئ البحرية وتقليل وقت نقل المرضى إلى المراكز العلاجية المجهزة.

وأشار رئيس جامعة علوم الطب في هرمزغان إلى أهمية هذه الخطوة في تحسين وصول مرضى جزر هرمزغان إلى الخدمات العلاجية المتخصصة وتقليل المخاطر الناتجة عن تأخير نقل المرضى، مبرزاً أن هذه المركبة الإسعافية البحرية، بالإضافة إلى تقليل وقت نقل المرضى إلى المراكز العلاجية، تعمل أيضاً كوحدة علاجية متنقلة وقادرة على تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الأولية خلال الطريق.

تعتبر بوموسي (أبو موسى) من جزر إيران في الخليج الفارسي وتتبع مدينة بوموسي في محافظة هرمزغان؛ تبلغ مساحة هذه الجزيرة حوالي 12 كيلومتر مربع.

تعتبر المسافة بين بوموسي وجزر تنب، بسبب عمق المياه المناسب، المسار الوحيد القابل للملاحة لناقلات النفط الكبيرة؛ بوموسي هي أقصى جزيرة إيرانية في الخليج الفارسي وأقربها إلى خط الاستواء.

تقع الجزر الإيرانية تنب الكبرى، تنب الصغرى وبوموسي في أقرب مسافة من المضيق الاستراتيجي هرمز، الذي يعد واحداً من أهم المضائق الدولية ويربط الخليج الفارسي ببحر عمان والمحيط الهندي.