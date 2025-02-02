زيادة 300 مليون لتر في احتياطات البنزين في البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال محمد صادق عظيمي فر اليوم الأحد، على هامش مراسم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة حول "مشروع المراقبة اللحظية وإدارة سلسلة التوريد الذكية للمنتجات النفطية في البلاد" خلال حديثه مع الصحفيين: "يتم توزيع 100 مليار لتر من أنواع المنتجات النفطية سنويًا بقيمة تزيد عن 55 مليار دولار في البلاد، وهذه المنتجات هي أمانة لدى الشعب الإيراني، ونحن نعتبر أنفسنا مسؤولين عن توزيع واستخدام هذه المنتجات بشكل صحيح."

وأضاف: "لقد شهد إنتاج البنزين والديزل في البلاد زيادة ملحوظة بعد الثورة الإسلامية، حيث إن شدة استهلاك الطاقة في البلاد تزيد عن 2.5 مرة من المتوسط العالمي، وأحد أسباب زيادة الاستهلاك في قطاع المنتجات النفطية السائلة هو قضية تهريب الوقود، وهي مسألة لا يمكن إنكارها."

وأكد المدير العام لشركة النفط الوطنية لتكرير وتوزيع المنتجات النفطية في إيران أنه يجب أن نكون نشطين في مواجهة ظاهرة تهريب الوقود، قائلاً: "نحن نسعى لاستخدام جميع الإمكانيات المتاحة لتقليل تهريب المنتجات النفطية، ومن بين هذه الإمكانيات والأدوات هو تجهيز معدات وبنية تحتية شركة النفط الوطنية لتكرير وتوزيع المنتجات النفطية بأنظمة المراقبة اللحظية وذكاء سلسلة إنتاج ونقل وتوزيع المنتجات النفطية."

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