فايننشال تايمز: حماس في موضع قوة وإسرائيل لم تحقق إنجازًا استراتيجيًا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنها أشارت الوسيلة الإعلامية البريطانية فايننشال تايمز في تقريرها إلى عجز الكيان الصهيوني عن فرض هزيمة ساحقة على حركة المقاومة الفلسطينية، مؤكدة أن المحللين الصهاينة يعترفون أيضًا باستحالة تدمير حماس.

يبدو أن "بنيامين نتنياهو"، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، لا يزال ملتزمًا بالهدفين اللذين حددهما في بداية الحرب؛ وهما "التدمير الكامل لحماس" في قطاع غزة واستعادة جميع الأسرى الصهاينة الذين تم أسرهم خلال عملية "طوفان الأقصى".

ومع ذلك، تعترف الوسيلة الإعلامية البريطانية بأن هذين الهدفين لرئيس وزراء الاحتلال غير متوافقين مع بعضهما البعض.

وجاء في التقرير: "بمجرد انتهاء الاشتباكات وبدء عملية ستؤدي في النهاية إلى تحرير 33 رهينة، عادت قوات حماس للظهور على الساحة، وثبتت سيطرتها على هذه المنطقة الساحلية، وعرضت أسلحتها، ونظمت تجمعات واسعة."

تعترف فايننشال تايمز أن استعراض قوة حماس أمام مؤيدي الاحتلال وسكان الأراضي المحتلة أظهر أنه على الرغم من الهجمات المستمرة من الصهاينة على غزة واستشهاد حوالي 47 ألف فلسطيني، فإن وعود نتنياهو المتكررة بـ "الانتصار الكامل" على حماس لم تكن سوى سراب.

يقول "مايكل ميلشتاين"، ضابط سابق في الاستخبارات الصهيونية: "الحرب لم تؤدِ إلى انهيار حماس، ولا إلى ضمان تحرير الرهائن. تم تحقيق بعض الإنجازات التكتيكية، لكن لا يوجد اتجاه استراتيجي. حماس لا تزال في السلطة وتعتبر اللاعب المسيطر في غزة. هذا كل شيء."

يجب على نتنياهو أن يقرر ما إذا كان يرغب في المضي قدمًا في اتفاق وقف إطلاق النار الحالي حتى يتم التوصل إلى وقف دائم أم لا.

وبحسب فايننشال تايمز، يجب على نتنياهو من جهة أن يأخذ في اعتباره مطالب "دونالد ترامب"، رئيس الولايات المتحدة، كداعم رئيسي له في التسليح، ومن جهة أخرى، يجب أن يكسب رضا أعضاء حكومته المتطرفين. وقد هدد "بتسلئيل سموتريتش"، أحد هؤلاء الأعضاء المتطرفين، بأنه إذا لم يستأنف الكيان الصهيوني الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق في أواخر فبراير، ولم يحتل غزة، فإنه سيخرج من الحكومة وسيعمل على "حل" حكومة نتنياهو.

تشير فايننشال تايمز إلى أن نتنياهو خلال 16 شهرًا من الحرب في غزة امتنع عن التعبير عن وجهة نظره حول مستقبل غزة، لكن قد يكون يوم الحساب أقرب مما يتصور. من المتوقع أن يلتقي في الأيام المقبلة بترامب في البيت الأبيض، ومن المتوقع أن يكون محور هذا الحوار هو مصير وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم الاتفاق عليه في الشهر الماضي.

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