تأكيد وزيري خارجية قطر وتركيا على استمرار الهدنة في غزة

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال محمد عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر، في مؤتمر صحفي مشترك مع هاكان فيدان، نظيره التركي: "لقد ناقشنا مع وزير الخارجية التركي الأوضاع في فلسطين وسوريا. وأكدنا على ضرورة رفع العقوبات الدولية عن سوريا."

وأضاف: "تناقشنا مع وزير الخارجية التركي حول ضرورة دعم سوريا. كما ناقشنا اتفاق الهدنة في غزة وأهمية تثبيته. نحن نؤكد على أهمية التزام الأطراف بجميع بنود الهدنة وبدء المرحلة الثانية منها. وأكدنا على ضرورة وجود آلية محددة لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين."

وقال آل ثاني: "لا توجد حلول لأزمة فلسطين سوى إنهاء الاحتلال وتشكيل دولة فلسطينية مستقلة. نحن متفائلون بشأن تحقيق نتائج إيجابية سريعة لإنهاء الحرب. نؤكد على أهمية الجهود لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. يجب على شركائنا الدوليين الضغط من أجل نجاح المفاوضات حول غزة."

وأكد وزير خارجية قطر: "ستبدأ المفاوضات في المرحلة الثانية اعتبارًا من الغد، وقد ناقشنا ذلك مع الطرفين. يجب أن يدخل الطرفان المفاوضات بنية حسنة. نحن نتشاور مع إدارة ترامب ونأمل ألا تحدث أي خلافات. موقفنا تجاه تهجير الفلسطينيين واضح وصريح، ونحن نعارض ذلك تمامًا."

من جانبه، قال هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا: "كانت مفاوضاتي في قطر حول سوريا وفلسطين. رفع العقوبات وإرساء الأمن في سوريا هما موضوعان مهمان. لا مكان للإرهابيين في سوريا."

وأضاف: "استمرار الهدنة في غزة مهم لتركيا. يجب على إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى غزة. ما لم يتم حل قضية فلسطين من خلال حل الدولتين، فلن تنتهي النزاعات."

وشدد فيدان على أنه "يجب على الجميع الوقوف ضد خطة تهجير الشعب الفلسطيني من غزة. إن تهجير سكان غزة يتعارض مع القانون الدولي، ويجب على الجميع التصدي لذلك. نأمل أن يتخلى أصدقاؤنا الأمريكيون عن سياساتهم التي تهدد أمن تركيا."

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