السيد حسن الخميني: الاستقلال، الحرية، الجمهورية الإسلامية هي المطالب التاريخية للشعب الإيراني

أفادت وكالة مهر للأنباء، أشار حجت الإسلام سيد حسن خميني خلال مراسم تجديد العهد التي أقيمت في حرم مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى أن جميع الحركات التاريخية كانت لديها واحدة من هذه المطالب، لكنها لم تهتم بالبقية.

وأكد حفيد الإمام الراحل: "في الثورة الدستورية 1905، كانت الحرية مهمة، لكن هناك نقطة مريرة في الثورة الدستورية وهي أن بدايتها كانت من سفارة أجنبية."

وأضاف: "في تأميم النفط 1951، كان الاستقلال مهم، لكن لم يهتم بالجانب الروحي."

وأوضح حفيد الإمام الراحل أن "عظمة القائد تكمن في الثقة التي يملكها في قلوب الناس"، قائلاً: "إذا كنت تريد أن تفهم عظمة قائد، انظر إلى المكان الذي استطاع فيه جمع الناس حول فكرة إيجابية."

وشدد حجت الإسلام السيد حسن الخميني على أن "الحدث الكبير الذي وقع في 31 مارس هو عزة الثورة والجمهورية الإسلامية".

وبحسب التقرير في الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، تجددت العهود من قبل المجتمع الأكاديمي في البلاد يوم الثلاثاء بحضورهم في حرم الإمام الراحل مع مبادئ الإمام خميني (ره).

/انتهى/