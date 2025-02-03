بزشكيان: تعزيز الوحدة بين الدول الإسلامية من المتطلبات المهمة للظروف العالمية الراهنة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أكد مسعود بزشكيان، مساء اليوم الاثنين، خلال لقائه السيد محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له، أن التآزر والتعاطف وتعزيز الوحدة بين الدول الإسلامية من المتطلبات المهمة في الظروف العالمية الحالية، وقال: "إننا نعتقد أن ما يضعف الأمة الإسلامية ويعطلها هو تأجيج الخلافات الداخلية، وإذا كانت الدول الإسلامية تسعى إلى تنمية اقتصاداتها وسبل عيشها وأمنها وتحقق الأهداف المشتركة فيجب ان تتجنب الخلافات وتتحد مع بعضها البعض، وستفشل مؤامرات الأعداء والمغرضين بالتأكيد.

وتابع الرئيس قائلاً إن التعاون والتنسيق المستدام في مجالات التجارة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا وقضايا الحدود من بين المنصات المناسبة لتعزيز وتقوية العلاقات بين الدول الإسلامية وتمهيد الطريق لمزيد من التماسك والوحدة في العالم الإسلامي. وأضاف: "إذا تمكنا من تحقيق هذا التعاون وتطوير وتوسيع قدراتنا في مختلف قطاعات الصناعة والزراعة والنقل والرعاية الصحية والثقافة، سيزيد من قوتنا ويحمي بلدنا وشعبنا من أي هجوم".

وفي جانب آخر من حديثه، أشار بزشكيان إلى التطورات الأخيرة في المنطقة، وخاصة في سوريا، مؤكداً على ضرورة الذكاء والدور الإيجابي والفعال للدول الإسلامية في التعامل مع التطورات في هذا البلد، وقال: "موقفنا من سوريا هو تشكيل حكومة شاملة بمشاركة كل أبناء الشعب، والحفاظ على وحدة أراضيها، وعدم وجود حالة من التفكك والفوضى في هذا البلد، وبشكل عام عدم تحقيق الأهداف الشريرة لإسرائيل، وأعداء الأمن والاستقرار الإقليميين، وفي هذا الصدد نتفاعل مع الدول الإسلامية الأخرى".

كما أعرب الرئيس عن تقديره لموقف العراق القوي والحاسم في دعم الشعب المظلوم في غزة، وقال: "في إطار مساعدة غزة ولبنان، فإن اقتراحنا هو أن تقدم كل دولة إسلامية المساعدة والمساندة بقدر قدرتها لإعادة الإعمار وعودة شعوب هذه المناطق إلى الحياة، لأن اللامبالاة بالألم الذي يعانيه الشعب المسلم في غزة ولبنان بعيدة كل البعد عن تعاليمنا الدينية والإنسانية.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني عن ارتياحه للرحلة إلى إيران واللقاء مع بزشكيان، وأكد التزام مجلس النواب العراقي بدعم حكومة ايران في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين، قائلاً: "ونحن نريد أيضًا تعزيز القواسم المشتركة والتعاون الثنائي والإقليمي والدولي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ووصف رئيس مجلس النواب العراقي أيضا المواقف المشتركة بين إيران والعراق تجاه القضية الفلسطينية بالمشرفة والمبدئية، مضيفا: "محور المقاومة حقق إنجازات كبيرة خلال العام والنصف الماضيين، على الرغم من فقدان بعض الشخصيات البارزة، ولذلك فإن الحفاظ على المبادرة في مواجهة أعداء الأمة الإسلامية في هذه اللحظة الحرجة أمر مهم وضروري للغاية."

وفي هذا اللقاء، أبدى أعضاء الوفد البرلماني العراقي، ومن بينهم رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين، آرائهم ووجهات نظرهم تجاه مختلف مجالات التعاون بين البلدين.