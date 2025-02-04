ايران تهدف لإنتاج 20 ألف ميغاواط من الكهرباء النووية

وافادت وكالة مهر للانباء، ان إسلامي الذي زار محافظة زنجان (غرب طهران) قال في مقابلة متلفزة: كنا حاضرين في هذه المحافظة منذ الصباح الباكر وشاركنا في ثلاث افتتاحيات في مدينتي أبهر وخورمدره، اثنتان منها كانتا استثمارات جديدة ؛ واحدة في مجال الصلب والأخرى في مجال الأمن الغذائي، مما أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من واردات المواد الخام. بالإضافة إلى ذلك، تم إعادة تشغيل مصنع كان متوقفًا لسنوات عديدة بدعم من الجهات المعنية، وشاركنا اليوم في حفل إعادة افتتاحه. هذه الإجراءات تظهر أهمية الاستثمار وجهود القطاع الخاص. كلما كان القطاع الخاص أكثر ثقة وأملًا، زاد الأمل الذي يُحقن في المجتمع."

وأضاف إسلامي: "هدفنا هو الوصول إلى طاقة نووية تبلغ 20 ألف ميغاواط بحلول عام 1420 (2041 ميلادية). نحن نعمل أيضًا على بناء القدرات في مجالات أخرى، بدءًا من استخدام الفضاء والجيوفيزياء الجوية لتحديد الموارد الأرضية وحتى استخراج وتجهيز المعادن. الصناعة النووية حاضرة في جميع هذه العمليات، من أعماق الأرض إلى المنتج النهائي الذي يصل إلى الناس ويستخدمونه على موائدهم."

وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية إلى أن خطوات مختلفة قد اتُخذت لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، قائلاً: "لهذا السبب بدأنا بمنح منح دراسية في المجال النووي، وتم قبول الطلاب في مرحلة البكالوريوس في دليل القبول الجامعي لعام 2023 ، وسيستمر هذا النهج في مرحلة الماجستير في 2024 .

زيارة عائلة العالم الشهيد الدكتور "مجيد شهرياري"

والتقى إسلامي، خلال زيارته التي استمرت ليوم واحد إلى محافظة زنجان، بعائلة العالم الشهيد الدكتور "مجيد شهرياري" (اغتالته المخابرات الصهيونية)، وأشاد بصفات العالم النووي الشهيد قائلاً: "كان هذا الشهيد إنسانًا كريمًا وشريفًا وسخيًا منذ طفولته."