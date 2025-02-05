ماتزاري "حالياً" هو الخيار الأول لتدريب استقلال و بيسيرو في قائمة الانتظار

أفادت وكالة مهر للأنباء، سافر "علي نظري جويباري"، المدير العام، و"علي تاجرنيا"، الممثل المفوض لمجموعة الخليج، يوم أمس إلى الإمارات للتفاوض مع الخيارات الأجنبية لتدريب استقلال.

سيقوم مسؤولو استقلال اليوم (الأربعاء) بإجراء مفاوضات مع "والتر ماتزاري"، المدرب الإيطالي، ثم سيتوجهون إلى "خوسيه بيسيرو"، المدرب البرتغالي. في الوقت الحالي، يُعتبر ماتزاري الخيار الرئيسي لمسؤولي استقلال. وقد أجرى مسؤولو بيرسبوليس مفاوضات مع ماتزاري قبل اختيار إسماعيل كارتال، لكنها لم تؤتِ ثمارها. لديه خبرة في تدريب إنتر ميلان ونابولي.

أما بيسيرو البرتغالي، فلديه خبرة في تدريب المنتخبات الوطنية السعودية والنيجيرية.

إذا لم تنجح المفاوضات مع هذا المدرب، سيتوجه مسؤولو استقلال إلى خيارات أخرى، بما في ذلك ستراماشوني.

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