بزشكيان: إيران تريد السلام ووقف جميع الحروب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسعود بزشكيان، في لقاء مع السيد "مانياس أوترستيدت" سفير السويد الجديد لدى إيران، في إشارة إلى التاريخ الطويل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين: "آمل أن تتعزز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات خلال مهمتكم".

وشدد بزشكيان على سياسة إيران المبدئية المتمثلة في تجنب الحرب والسلام، وقال: إن جمهورية إيران الإسلامية تريد إحلال السلام ووقف جميع الحروب، ونعتقد أنه يمكن حل المشاكل من خلال التفاوض والحوار وتجنب العنف.

كما اعتبر الرئيس في لقائه مع سفير جمهورية التشيك الجديد السيد فيتسلاف جريبيل، أن العلاقات الثنائية بين البلدين تحل العديد من الخلافات والتوترات، وقال: يمكن للعلاقات الثنائية أن تحل العديد من الخلافات والتوترات وتوفر عالمًا أفضل للناس للعيش معًا.

كما أكد سفيرا السويد والتشيك على أهمية العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اجتماعات منفصلة وأكدا رغبة بلديهما في توسيع العلاقات والتبادلات الاقتصادية مع إيران.

وفي ختام زيارته قدم السفير التشيكي للرئيس نقشًا خشبيًا للاجتماع التاريخي بين ممثلي الشاه عباس صفوي والسلطات التشيكية قبل 400 عام.