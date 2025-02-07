مجموعة سلام من هيروشيما تزور جزيرة خارك الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدعوة من السلطات وسكان جزيرة خارك الطيبين، قامت مجموعة (موست) للسلام من مدينة هيروشيما اليابانية، التي جاءت إلى طهران لحضور مهرجان فجر السينمائي الدولي، بزيارة الجزيرة في رحلة استغرقت يومين وخلال الزيارة، شاهدوا فيلم (معجزة بوناسان)، وهو فيلم مشترك بين إيران واليابان، من إخراج حبيب أحمد زاده وتأليف زينب أحمد زاده وكلاهما من إيران.

وكان من بين برامجهم الأخرى زيارة المواقع التاريخية والدينية والاجتماع مع محافظ ومسؤولي المنطقة الغنية بالنفط وشركة بتروكيماويات. وشملت المجموعة المرافقة لهؤلاء الضيوف الأجانب عدداً من المضحين(الجنود الذين أصيبوا بجروح خطيرة خلال الحرب التي فرضها النظام البعثي العراقي على إيران بين عامي 1980 و1988) وعائلاتهم، فضلاً عن فنانين مثل رضا كيانيان.

كانت الزيارة بمثابة زيارة متبادلة حيث قامت مجموعة السلام المتمركزة في هيروشيما خلال السنوات الماضية بدعوة عدد من ضحايا الأسلحة الكيميائية الإيرانيين بزيارة متحف طهران للسلام والممثلين والفنانين الإيرانيين في ذكرى القصف النووي للمدينة اليابانية لزيارة اليابان، حتى يتمكن المزيد من الناس في العالم من التعرف على المآسي الكيميائية التي مر بها الشعب الإيراني في عهد النظام البعثي.

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