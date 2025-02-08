رئيس مجلس النواب اللبناني: 'إسرائيل' شرّ مطلق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد بري أن إستمرار احتلال للأراضي اللبنانية يستوجب مقاومة الكيان الاسرائيلي.



وشدد أمام نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس على وجوب أن تلزم إدارتها كضامنة للاتفاق "إسرائيل" تطبيقه كاملاً، كما بنود القرار الأممي 1701 وفي مقدمها الانسحاب من كامل التراب الوطني اللبناني، مشيداً بدور الجيش اللبناني وحرفيته بانتشاره وفقا لما نص عليه الاتفاق.



واستقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائبة الموفد الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس والوفد المرافق بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان لا سيما الوضع الميداني في الجنوب على ضوء إمعان "إسرائيل" جريًا على عادتها في خرق القرار الأممي 1701 واتفاق وقف إطلاق النار عبر استمرارها باحتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية وحرقها ونسفها لعشرات المنازل وتجريف الأراضي الزراعية إضافة لشن طيرانها الحربي والمسير عشرات الغارات الجوية على مناطق لبنانية عدة.