6 شهداء جراء غارة "إسرائيلية" على جبال لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ينتهك جيش الاحتلال "الإسرائيلي" الاتفاق المبرم مع لبنان، عبر استهدافات متكررة للمناطق اللبنانية، بين الغارات الجوية والهجمات عبر الطائرات المسيّرة، ما يثير غضب السلطات اللبنانية والمجتمع الدولي.

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