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١١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٠ ص

وزير الدفاع يعلن إضافة معدات دفاعية جديدة الى القوات المسلحة الايرانية

وزير الدفاع يعلن إضافة معدات دفاعية جديدة الى القوات المسلحة الايرانية

قال وزير الدفاع الايراني، العميد "عزيز نصيرزاده" انه تم استخدام عدد من المنتجات العسكرية التي تم الكشف عنها مؤخرًا في القوات المسلحة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار العميد "عزيز نصيرزاده" وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة إلى الكشف عن إنجازات دفاعية جديدة في البلاد، قائلاً: "في المناورات الأخيرة، كان لدينا عدة عمليات كشف عن منتجات عسكرية شهدها الجميع."

وأضاف: "تم استخدام عدد من هذه المنتجات العسكرية التي تم الكشف عنها مؤخرًا في القوات المسلحة، لكننا لم نذكر أسمائها وسنشير إليها في الوقت المناسب."

كما تحدث وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة عن احتمال تصنيع طائرات مقاتلة محلية، قائلاً: "لدينا برامج متنوعة لتعزيز القوات المسلحة."

/انتهى/

رمز الخبر 1954233

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