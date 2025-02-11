رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية يستقبل نظيره العماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رئيس أركان القوات المسلحة لسلطنة عمان، الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي صباح اليوم (الثلاثاء) في مقر أركان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية باللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

جاءت هذه الزيارة في إطار تطوير العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين على مستوى المنطقة.

رئيس أركان القوات المسلحة لسلطنة عمان، الذي وصل إلى طهران بدعوة رسمية من اللواء باقري مساء يوم أمس (الاثنين)، سيقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة معرض قدرات القوات المسلحة الإيرانية، كما سيلتقي بقادة القوات المسلحة في البلاد.

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