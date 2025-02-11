  1. إيران
  2. السياسة
١١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٠ ص

رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية يستقبل نظيره العماني

رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية يستقبل نظيره العماني

التقى رئيس أركان القوات المسلحة لسلطنة عمان، الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي صباح اليوم برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رئيس أركان القوات المسلحة لسلطنة عمان، الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي صباح اليوم (الثلاثاء) في مقر أركان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية باللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

جاءت هذه الزيارة في إطار تطوير العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين على مستوى المنطقة.

رئيس أركان القوات المسلحة لسلطنة عمان، الذي وصل إلى طهران بدعوة رسمية من اللواء باقري مساء يوم أمس (الاثنين)، سيقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة معرض قدرات القوات المسلحة الإيرانية، كما سيلتقي بقادة القوات المسلحة في البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1954237

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات