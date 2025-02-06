میزات مسيرة جاس 313 الایرانية الجديدة التی ظهرت اليوم

وافادت وكالة مهر للانباء، ان طائرة "جاس 313" المسيرة تنتمي إلى عائلة طائرات "قاهر" المسيرة، وقد أقلعت اليوم من على متن السفينة الحاملة للطائرات بدون طيار "الشهيد بهمن باقري" خلال مراسم انضمام هذه السفينة الى وحدات القوات البحرية للجيش الايراني.

هذه الطائرة بدون طيار هي إنتاج إيراني بالكامل ومن صنع وزارة الدفاع الايرانية، حيث تم تصميمها وتصنيعها بواسطة علماء إيرانيين.

تتميز هذه الطائرة المسيرة البحرية بالكامل بقدرتها على الرصد والقيام بالقصف وتجنب الكشف، بالإضافة إلى قدرتها على الإقلاع والهبوط على مدارج قصيرة. وهي واحدة من القدرات المهمة التي يمكن تنفيذها على متن السفينة الحاملة للطائرات المسيرة، حيث يمكنها الإقلاع والهبوط على مدارج تقل عن 200 متر.

تم تصنيع هذه الطائرة المسيرة للمرة الأولى بمحرك نفاث في ايران، حيث لا تمتلك دول غرب آسيا تقنية تصنيع الطائرات المسيرة النفاثة. وتعتبر ايران أول دولة في منطقة غرب آسيا تحصل على هذه التقنية، وهي من بين الدول القليلة في العالم التي تمتلك القدرة على إنتاج طائرات "جاس" (المسيرات ذات المحرك النفاث).