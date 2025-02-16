رئيس وزراء طاجيكستان يزور طهران

أفادت وكالة مهر للأنباء، فإن "قاهر رسول زاده"، رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان، قد تم دعوته رسميًا من قبل "محمد رضا عارف"، النائب الأول لرئيس الجمهورية، للقيام بزيارة رسمية ثنائية إلى بلادنا، حيث من المقرر أن يصل إلى طهران يوم الاثنين 17 فبراير 2025 على رأس وفد رفيع المستوى.

كما سيشارك كضيف خاص في المؤتمر الاقتصادي الثالث لبحر الخزر.

سيُعقد المؤتمر الاقتصادي الثالث لبحر الخزر في يومي 17 و18 فبراير في طهران، بحضور رؤساء وزراء روسيا وتركمانستان وكازاخستان وأذربيجان، تحت رعاية النائب الأول لرئيس الجمهورية.

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