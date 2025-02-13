  1. إيران
  2. السياسة
١٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:٣٩ م

الرئيس الايراني يزور محطة بوشهر للطاقة النووية

الرئيس الايراني يزور محطة بوشهر للطاقة النووية

خلال زيارة حكومة "الوفاق الوطني" الداخلية، قام الرئيس الايراني الدكتور مسعود بزشكيان بزيارة محطة بوشهر للطاقة النووية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال زيارة حكومة "الوفاق الوطني" الداخلية، قام الرئيس الايراني الدكتور مسعود بزشكيان بزيارة محطة بوشهر للطاقة النووية.

ولدى دخوله محطة بوشهر للطاقة النووية، قدم الرئيس باداء الاحترام للشهداء المجهولين الذين دفنوا في هذه المحطة.

وقدم محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال هذه الزيارة للرئيس تقريرا عن أداء الوحدة الأولى لمحطة الطاقة والتقدم المحرز في بناء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر للطاقة النووية.

ورافقت مجموعة من مديري وأعضاء الحكومة الرابعة عشرة الرئيس في زيارة محطة بوشهر للطاقة النووية.

رمز الخبر 1954330

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات