بحر قزوين عنواناً للسلام والصداقة وعاملاً للتواصل والتقارب بين شعوب المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني، حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي، رحب بعد ظهر اليوم الأربعاء، في القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين في عشق آباد بالمبادرات التي قدمها رؤساء الدول المطلة على بحر قزوين لتطوير التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.

وقال الرئيس الإيراني: " ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر بحر قزوين بحرًا للسلام والصداقة وعاملاً للتواصل والتقارب بين شعوب المنطقة، وتعلن استعدادها للتعاون الشامل على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة".

وتابع الرئيس الإيراني مخاطباً رؤساء الدول الأربع:" أرغب بالتعبير عن ارتياحي لحضور القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين في مدينة عشق آباد الجميلة ولقاء الأصدقاء والزملاء الأعزاء والرؤساء". كما أود أن أشكر الضيافة الحارة والصادقة من صديقي العزيز وشقيقي ، رئيس تركمانستان ، السيد سردار بيردي محمدوف.

وأضاف السيد "رئيسي": "نحن نحضر اليوم قمة بحر قزوين السادسة في مدينة عشق أباد بعد ان قطعنا شوطا طويلا منذ القمة السابقة في عشق آباد عام 2002". من خلال تدوين العديد من الوثائق ، وقمنا بإنشاء قواعد قانونية مناسبة للتعاون والاستفادة من فوائد هذا الحوض المائي. ولقد وجدنا لغة مشتركة للمنافع المتبادلة ولدينا رؤية واضحة للاستمرار وكل هذه الإنجازات هي نتيجة الجهد والحنكة والبصيرة والشمولية ومراعاة الحقوق والمصالح المشتركة لبلداننا .

وقال رئيس الحكومة الثالثة عشر في إيران إلى أن: بحر قزوين تراثنا وراسمالنا المشترك ومركز الاتصال والصداقة. ومصدر خير وبركة لأكثر من 270 مليون نسمة من دولها الساحلية ، وهو ما يعكس الدول الخمس في مرآة حوض مائي واحد. وتمامًا كما تمتع آباؤنا وأمهاتنا المثقفون بالسلام والازدهار على هذه الشواطئ والمناطق لآلاف السنين ،كذلك يجب على دولنا ، كجيران أبديين على شواطئ البحر ، أن تنظر إلى بحر قزوين على أنه بحر صداقة وتعاون .. دعونا نتصرف بمسؤولية تجاه الأجيال الحالية والمقبلة. من هذا المنظور ، يعتبر التقارب الثقافي للدول المطلة على بحر قزوين من الأولويات الرئيسية التي تضمن التعاون والصداقة على المدى الطويل وتقويها في قلوب الأمم. وتقترح الجمهورية الإسلامية الايرانية الحفاظ على هذا التراث الروحي وتعزيزه من خلال إضفاء الطابع المؤسسي وعقد برامج اجتماعية وثقافية مشتركة.

الرئيس الإيراني: لدينا الكثير من الحقوق والواجبات تجاه منطقة بحر قزوين

وأضاف الرئيس الإيراني: "بصفتنا دولًا مترابطة ومتجاورة عبر بحر قزوين وتستخدم أراضي بعضها البعض للوصول إلى البلدان والمناطق الأخرى، لدينا الكثير من الحقوق والالتزامات تجاه هذه المنطقة المائية وكذلك دولها الساحلية، وان حماية البيئة الهشة والاستخدام المعقول للموارد الحية والأنشطة المسؤولة لاستغلال الموارد المعدنية لبحر قزوين بهدف التنمية الاقتصادية وتعزيز رفاهية وأمن شعوبنا واحترام سيادة كل طرف وحقوقها في هذا الحوض المائي يعد جزء من هذه الحقوق والواجبات".

وأضاف: "إن المبدأ الأساسي الذي اتفق عليه" الاختصاص الحصري والتوافقي للدول المطلة على البحر "لاتخاذ قرارات بشان بحر قزوين وحل قضاياه هو منارة ودليل تسند في ضوئها أسس التعاون وتامين المصالح المتبادلة للدول المشاطئة لبحر قزوين.طلة على بحر قزوين ". وهذا الامر كذلك ، وفقًا للمعاهدات السابقة ، يغلق الطريق أمام الأطراف الثالثة وغير المطلة على بحر قزوين للتدخل في القضايا المتعلقة ببحر قزوين أو لارتكاب أعمال عدوانية وأعمال أخرى ضد أي من الدول المطلة على البحر ، ويمكن أن يمنع الحوادث. لذلك ، من الضروري بالنسبة لنا ، كدول مطلة على بحر قزوين ، الحفاظ على منطقة بحر قزوين باعتبارها "منطقة سلام وصداقة" من خلال التأكيد على التعاون الخماسي وتجنب الإجراءات الأحادية ، والاعتماد على القدرات الموجودة وتوسيع التعاون ، والاهتمام الجاد بالمصالح الطويلة الامن للمنطقة والدول الساحلية ومراعاة "مبدأ الإجماع" في جميع القرارات المتعلقة ببحر قزوين .

وتابع الرئيس الايراني: "لحسن الحظ ، يجري التعاون الجيد والبناء بين الدول المطلة على بحر قزوين في مختلف المجالات ، لا سيما النقل والشحن والتجارة وإدارة الموارد الحية وحماية البيئة والأمن ومكافحة انعدام الأمن والجريمة بمختلف أشكالها". لهذا الغرض ، تم تدوين العديد من الوثائق وتم تطوير أساس التعاون على مدى السنوات الماضية.

وقال: "في الاجتماع السابق للدول المطلة على بحر قزوين في أكتاو عام 2018 ، بعد عقدين من المفاوضات ، تم الانتهاء من اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين والتوقيع عليها كوثيقة تنص على حقوق والتزامات الدول المطلة على بحر قزوين. والمبادئ الأساسية لنشاط بحر قزوين " ومن المؤكد أن تنفيذه يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من التعاون بين الدول المطلة على البحر ، فضلاً عن أنشطة أوسع في بحر قزوين. ويتطلب تحقيق هذه النقطة بطبيعة الحال تحديد حدود عادلة لمناطق السيادة والحقوق وصلاحيات الدول الساحلية فيما يتعلق بقاع البحر وما تحت قاع البحر ، ومستوى المياه ، وكذلك أعالي بحر قزوين. وفي هذا الصدد ، من المهم إتمام "الاتفاق حول كيفية رسم خطوط المنشأ" ، وقد ذكرت الجمهورية الإسلامية الايرانية دائمًا ، بما في ذلك في إعلانها التفسيري بعد التوقيع على الاتفاقية ، أن هذه مسألة تخص إيران كدولة ذات "خط ساحلي واضح". "الوضع غير المواتي" له أهمية كبيرة وحاسمة. نأمل مع استمرار المفاوضات بين ممثلي الدول المطلة على البحر في المستقبل القريب الانتهاء من هذه الاتفاقية وتمهيد الطريق للتصديق على اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين.

الرئيس الإيراني: بحر قزوين هو منطلق للتعاون الذي تزداد أهميته في ظل التطورات الدولية

وأضاف رئيسي: "العدل من الركائز الأساسية لتشكيل السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وبناءً عليه ، فإن إقامة علاقات ثنائية عادلة ، فضلاً عن تشكيل نظام عادل متعدد الأطراف ، هو أحد التوجهات الرئيسية للسياسة الخارجية لايران ". بطبيعة الحال ، ان إحدى فوائد النظام العادل هو تنمية العلاقات الودية بين الجهات الفاعلة ، وخاصة الجيران ، والتي تخدم أيضًا مصالحهم المشتركة.

وقال رئيسي: "في الفترة الأخيرة ومع رفع القيود الناجمة عن جائحة كورونا ، شهدنا زيادة كبيرة في التفاعلات السياسية والاقتصادية بين إيران والدول المطلة على بحر قزوين". نظرًا لموقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المناسبة ، فإن الجمهورية الإسلامية الايرانية مستعدة لتوفير ارضية التجارة العابرة ووصول الدول المطلة على بحر قزوين إلى باقي البلدان والمناطق الأخرى ، وخاصة الموانئ الإيرانية في الخليج الفارسي وبحر عمان عبر أراضيها. كما أن التعاون في مجال تصدير ومبادلة النفط والغاز والكهرباء والمعادن والمنتجات الزراعية هو أحد البنود المدرجة على جدول أعمال مفاوضاتنا مع دول الجوار في بحر قزوين في الأشهر الأخيرة ، وتم تشكيل اتفاقيات جيدة في هذه المجالات التي تعد بعهد جديد من التعاون الاستراتيجي.

وأشار إلى أن "بحر قزوين هو بحر التعاون وهذا التعاون يزداد أهمية خاصة في ظل التطورات الدولية". تفاعل الجمهورية الإسلامية الايرانية مع أصدقائها وجيرانها يتميز بالاصالة ، وهذا التفاعل والتعاون لا يؤدي فقط إلى الازدهار الاقتصادي ويزيد من رفاهية دولنا ، بل يعزز أيضًا استقلال الدول والسلام والاستقرار الإقليميين وحل قضايا بحر قزوين من خلال البلدان الساحلية فحسب. وان هذه الاستراتيجية العامة للجمهورية الإسلامية الايرانية ستتواصل ، بغض النظر عن التطورات الدولية.

وأكد الرئيس الايراني: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية ترحب وتدعم المبادرات التي قدمها رؤساء الدول المطلة على بحر قزوين لتطوير التعاون الاقتصادي في مجالات النقل والشحن والاستثمار والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية ، وعلى وجه الخصوص ضرورة تعزيز العلاقات الثقافية وحماية البيئية الهشة لبحر قزوين .

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