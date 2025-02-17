بالفيديو.. محلل قطري: الدولار الأميركي لم ينجح في هزيمة إيران القوية

وأضاف: "هذه كلمات الرئيس الأميركي نفسه الذي هدد إيران عندما تولى السلطة لأول مرة في هذا البلد، وقد رد قائد الثورة الاسلامية على كلام ترامب حول المفاوضات قائلا إن التفاوض معكم ليس حكيما ولا شريفا ولا ذكيا".

وأضاف المالكي: "إيران ليست دولة تحت الوصاية أو التبعية، وهي تدفع ثمن عدم تبعيتها للمتغطرسين بالعقوبات منذ 45 عاماً". ومن المؤسف أن أمريكا تعتبر بعض البلدان عبيداً لها، وتتعامل معها كالعبيد إذا تجاوزت هذه البلدان الحد. ولكن على الرغم من المتآمرين، والخطط لتغيير النظام في ايران، والتحريض على الشغب والمجازر، لا يمكن التعامل مع إيران بهذه الطريقة. لا يمكن لأمريكا أن تنظر إلى إيران وكأنها عبد لها.

وأوضح: "لو كانت إيران دولة ضعيفة لكان نظامها قد انهار منذ زمن طويل". لقد أنفقت الولايات المتحدة مليارات الدولارات لمحاولة تغيير النظام في إيران، ولكنها لم تسفر عن نتائج. نتنياهو وترامب وبعض الدول العربية مصدومون من المقاومة الإيرانية.

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