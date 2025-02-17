صادرات الشركات المعرفية الإيرانية تصل إلى 2.5 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها بلغت صادرات الشركات المعرفية في العام الإيراني الماضي(2023) أكثر من 3 ملايين و605 آلاف طن من السلع بقيمة 2 مليار و506 مليون دولار؛ وفي نفس الفترة، تم استيراد مليون و158 ألف طن من السلع بقيمة 5 مليارات و141 مليون دولار من قبل هذه الشركات.

وفقًا لهذا التقرير، من بين 9792 شركة معرفية تم دراستها، كانت هناك 1504 شركات، أي ما يعادل 15%، تعمل في مجال التجارة الخارجية، ومن بين هذه الشركات، كانت هناك 1009 شركات تعمل في مجال الاستيراد، و84 شركة في مجال التصدير، و411 شركة تعمل في كلا المجالين.

حوالي 85% من قيمة السلع المستوردة من قبل الشركات المعرفية تعود إلى 5 دول رئيسية تشمل الصين، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، وألمانيا، والهند؛ في المقابل، كانت الدول الصين، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، وروسيا هي الوجهات الرئيسية لصادرات السلع من هذه الشركات، حيث تم تصدير 75% من سلع هذه الشركات إلى هذه الدول.

وفقًا لهذا التقرير، بلغ سعر كل طن من السلع المصدرة 695 دولارًا، وبالنظر إلى متوسط قيمة كل طن من السلع المصدرة في البلاد، الذي بلغ 362 دولارًا في العام الماضي، فإن قيمة صادرات السلع المعرفية كانت حوالي ضعف متوسط قيمة السلع المصدرة في البلاد.

استحوذت الشركات المعرفية في عام 2023 على 2.6% من الوزن و5% من القيمة الإجمالية لصادرات البلاد، حيث شكلت المواد المتقدمة والمنتجات القائمة على التكنولوجيا الكيميائية حوالي 80% من قيمة صادرات الشركات المعرفية.

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