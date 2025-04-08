مصدر مطلع يفند خبر اغتيال العميد حاجي زاده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقل عن سباه نيوز، أن مصدر مطلع، قال إنه في إشارة إلى تاريخ أكاذيب وسائل الإعلام المعادية لإيران في قضايا مماثلة، مثل شائعة اغتيال العميد اسماعيل قاآني، والتي تم نفيها مراراً، أكد هذا المصدر المطلع: قائلا: يحاول أعداء إيران دفع عقول الناس نحو أجواء الحرب والخوف من خلال بث الأخبار الكاذبة، لكن هذه الأوهام الصبيانية لن تتحقق أبداً.

وأضاف: "العميد حاجي زاده لا يزال ينفذ مهامه بكل ثقة، ومثل هذه الشائعات ما هي إلا دليل آخر سخيف على عجز العدو عن مواجهة قوة ويقظة الشعب الإيراني.

واختتم المصدر حديثه لناشري هذه الأخبار الكاذبة: "لو أنهم أنفقوا طاقتهم على الحقائق، لما اضطروا اليوم إلى تكرار سيناريو الإرهاب الخيالي كل بضعة أشهر".

وختم مؤكدا: "لم يكن هناك أي عملية أغتيال ولا حتى محاولة اغتيال، والأخبار التي ينشرها العدو هي حرب نفسية".

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