  1. إيران
  2. السياسة
٠٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٢٠ م

مصدر مطلع يفند خبر اغتيال العميد حاجي زاده

مصدر مطلع يفند خبر اغتيال العميد حاجي زاده

نفى مصدر مطلع الشائعات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام المعادية والفضاء الإلكتروني مؤخرا حول اغتيال قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده، واعتبرها جزءا من سيناريوهات متكررة للعدو لخلق الخوف والاضطراب في الأجواء النفسية للبلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقل عن سباه نيوز، أن مصدر مطلع، قال إنه في إشارة إلى تاريخ أكاذيب وسائل الإعلام المعادية لإيران في قضايا مماثلة، مثل شائعة اغتيال العميد اسماعيل قاآني، والتي تم نفيها مراراً، أكد هذا المصدر المطلع: قائلا: يحاول أعداء إيران دفع عقول الناس نحو أجواء الحرب والخوف من خلال بث الأخبار الكاذبة، لكن هذه الأوهام الصبيانية لن تتحقق أبداً.

وأضاف: "العميد حاجي زاده لا يزال ينفذ مهامه بكل ثقة، ومثل هذه الشائعات ما هي إلا دليل آخر سخيف على عجز العدو عن مواجهة قوة ويقظة الشعب الإيراني.

واختتم المصدر حديثه لناشري هذه الأخبار الكاذبة: "لو أنهم أنفقوا طاقتهم على الحقائق، لما اضطروا اليوم إلى تكرار سيناريو الإرهاب الخيالي كل بضعة أشهر".

وختم مؤكدا: "لم يكن هناك أي عملية أغتيال ولا حتى محاولة اغتيال، والأخبار التي ينشرها العدو هي حرب نفسية".

/انتهى/

رمز الخبر 1956393
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات