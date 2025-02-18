مفاوضات روسية أمريكية بالرياض بشأن أوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد وصل يوم أمس إلى الرياض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وأجرى مباحثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كما التقى في الرياض مع نظيره السعودير فيصل بن فرحان، وذلك قبيل المحادثات المرتقبة بين مسؤولين أميركيين وروس اليوم الثلاثاء في الرياض.

وكذلك وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الرياض في إطار الاستعداد لترتيب المحادثات بين واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا.

وكان لافروف قد قال في تصريحات سبقت وصوله إلى الرياض إن روسيا لا ترى مكانا للأوروبيين في المفاوضات بشأن أوكرانيا إذا كان الهدف هو تجميد الصراع.

وقالت قناة روسيا اليوم إن الوفد الروسي بقيادة وزير الخارجية سيرغي لافروف ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، لبدء محادثات ثنائية مع وفد أميركي.

ونقلت عن أوشاكوف قوله إن "الأمر الرئيسي هو البدء في تطبيع حقيقي للعلاقات بيننا وبين واشنطن. يوجد أشخاص جادّون هناك، وقد جئنا أيضا بنهج جاد".

ووفق المصدر ذاته، أشار أوشاكوف إلى أن "الوفد الروسي وصل إلى السعودية حصريا لإجراء اتصالات ثنائية مع نظرائه الأميركيين، ولن تكون هناك أي مفاوضات ثلاثية" مع ممثلين عن أوكرانيا.

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