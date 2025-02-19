شاهد بالفيديو والصور..الرئيس الايراني يستقبل امير قطر رسميا

وأفاد وكالة مهر للأنباء، أنه بعد عزف النشيدين الوطنيين للبلدين، استقبل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ظهر اليوم الاربعاء امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسميا في مجمع التاريخي الثقافي "سعد آباد",

وبعد مراسم الاستقبال بدأ الرئيس الإيراني وأمير قطر محادثاتهما الخاصة. يرافق الأمير في الزيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بالإضافة إلى وفد رسمي.

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم الأربعاء، إلى مطار مهرآباد بطهران، في زيارة رسمية للقاء والتشاور مع الرئيس مسعود بزشكيان ومسؤولين إيرانيين آخرين، وكان في استقباله وزير الطاقة عباس علي آبادي.

يُشار إلى أن مسعود بزشكيان سافر أيضاً إلى قطر في اكتوبر الماضي لعقد لقاء ثنائي رسمي مع امير قطر والمشاركة في منتدى حوار التعاون الآسيوي.

خلال هذه الزيارة، وقع مسؤولون رفيعو المستوى من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقطر ست وثائق ومذكرات تفاهم للتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والرياضية.

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