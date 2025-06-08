الأمين العام لحركة النُجَباء: وحشية الصهاينة تجاوزت كل الحدود، وقد بلغ السيل الزُبى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أفاد الموقع الإعلامي لمكتب النُجَباء في إيران، أن الشيخ أكرم الكعبي نشر بياناً شديد اللهجة احتجاجاً على استمرار المجازر بحق سكان غزة على يد مجرمي الجيش الصهيوني، وصمت العالم.

لكم فيما يلي نص البيان:

عندما نشاهد هذا العالم وكيف أن الطغاة يسببون فساداً وتخريباً وإرهاباً وعلى رأسهم المجرم ترامب والمجرم نتنياهو نعلم هوان هذه الدنيا وقيمتها عند الله تعالى، وكيف أن أخيار الخلق كأهل البيت ومن بعدهم الصالحون اختاروا الموت على الحياة.

إن من يشاهد الصمت المطبق لأغلب الحكام على هذه الجرائم يتيقن أنهم كتبت عليهم الذلة والمسكنة أمام استهتار أولئك المجرمين الذين يقتلون الأطفال والمدنيين.

إن هذه القسوة والدموية والتطرف والحقد والعنف والإجرام الذي لا يرحم طفلاً صغيراً ولا أمه ولا يوقر كبيراً ولا ضعفه، ولا يرعى شجرة أو مشفى، هذه البشاعة لهؤلاء المجرمين تجعل الكل أهدافاً لهم لتصفيتهم بإبادة جماعية لم يفعلها حتى عتاة التاريخ.

وهناك تفرج مؤسف ومقيت من العالم الخاضع والغريب، ودعم أمريكي غربي سافر وواضح، حتى سالت دماء الأطفال كالأنهار الجارية وكأن عيون هؤلاء لا تريد أن ترى ذلك.

كما يقوم الكيان المجرم بحصار مطبق لتجويع المدنيين ومنعهم حتى من أبسط الخدمات الطبية لإبادتهم واحتلال أراضيهم ضاربين بعرض الجدار كل حقوق الإنسان والقوانين الدولية والشرائع السماوية، فقد بلغ السيل الزبى ونفد الصبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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