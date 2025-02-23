عراقجي: الإسرائيليون لا يتعلمون الدرس أبداً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر وزير خارجية بلادنا السيد عباس عراقجي رسالة على صفحته الشخصية وكتب: "أتشرف وأفتخر بالانضمام إلى مئات الآلاف من المعزين في بيروت اليوم لتوديع السيد حسن نصر الله". وامتلأ الملعب ومحيطه بحشود من الشباب اللبناني لتكريم قائد المقاومة الكبير.

وأضاف: "كما شهدت بأم عيني انتهاك السيادة اللبنانية من قبل الطائرات المقاتلة الإسرائيلية التي حلقت فوق رؤوسنا في محاولة بائسة لترهيب الناس الذين تجمعوا فقط للحداد". إذا لم يكن هذا عملاً إرهابياً، فما هو إذن؟ ولم يؤد هذا الانتهاك إلا إلى زيادة هتف الجماهير في الملعب ضد إسرائيل أكثر فأكثر. الإسرائيليون لا يتعلمون الدرس أبدًا.

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