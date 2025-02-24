نتنياهو يهدد "نظام الجولاني"

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن الجزيرة، قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، يوم الأحد أمام عدد من الضباط الصهاينة في مدينة حولون الواقعة جنوب تل أبيب: "نحن نرغب في أن يتحول جنوب سوريا إلى منطقة خالية تماماً من السلاح".

وأضاف: "تل أبيب لن تسمح أبداً للحكام الجدد في سوريا بالاستقرار في جنوب دمشق".

وأشار نتنياهو إلى أن "محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء يجب أن تكون خالية من السلاح. لن نسمح أبداً بوجود تهديد ضدنا من جهة الطائفة الدرزية في جنوب سوريا".

ومن الجدير بالذكر أنه بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، قام الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى القصف الشديد لهذا البلد، بعمليات اجتياح أرضي واحتلال مناطق مختلفة منه.

كما أن نظام الجولاني الإرهابي لم يقم حتى الآن بأي إجراء جاد لطرد المحتلين من الأراضي السورية.

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