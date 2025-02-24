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٢٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٣:٥٣ م

"مشهد رائع حطم اوهام معارضي حزب الله"..ماذا قالت الاعلام العربية عن تشييع الشهيد نصرالله

"مشهد رائع حطم اوهام معارضي حزب الله"..ماذا قالت الاعلام العربية عن تشييع الشهيد نصرالله

وصفت وسائل الإعلام العربية مراسم تشييع الشهيد السيد حسن نصرالله والشهيد هاشم صفي الدين بالمشهد الرائع الذي حطم أوهام معارضي حزب الله.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وسائل الإعلام العربية بكافة توجهاتها غطت بالأمس مراسم تشييع الشهيد السيد حسن نصرالله.. كيف وصفت بعض وسائل الاعلام مراسم التشييع:

قناة OTV اللبنانية: لا أحد يستطيع أن ينكر الطبيعة الاستثنائية لهذا الرجل، ولا أحد يستطيع أن يملأ الفراغ الذي تركه السيد الشهيد.

قناة الجزيرة: من خلال هذه الجنازة، بعث حزب الله رسائل إلى الداخل اللبناني والخارج.

قناة اسكاي نيوز: في الواقع جاء الناس من كل أنحاء العالم ليقولوا إنهم جبهة موحدة خلف رمز اسمه نصر الله.

قناة الحدث: عبّر المشاركون في التشييع عن موقفهم، وهو موقف يدل على الوقوف مع حزب الله وخيار المقاومة.

/انتهى/

رمز الخبر 1954826
شیرین سماره

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