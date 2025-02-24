"مشهد رائع حطم اوهام معارضي حزب الله"..ماذا قالت الاعلام العربية عن تشييع الشهيد نصرالله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وسائل الإعلام العربية بكافة توجهاتها غطت بالأمس مراسم تشييع الشهيد السيد حسن نصرالله.. كيف وصفت بعض وسائل الاعلام مراسم التشييع:

قناة OTV اللبنانية: لا أحد يستطيع أن ينكر الطبيعة الاستثنائية لهذا الرجل، ولا أحد يستطيع أن يملأ الفراغ الذي تركه السيد الشهيد.

قناة الجزيرة: من خلال هذه الجنازة، بعث حزب الله رسائل إلى الداخل اللبناني والخارج.

قناة اسكاي نيوز: في الواقع جاء الناس من كل أنحاء العالم ليقولوا إنهم جبهة موحدة خلف رمز اسمه نصر الله.

قناة الحدث: عبّر المشاركون في التشييع عن موقفهم، وهو موقف يدل على الوقوف مع حزب الله وخيار المقاومة.

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