انتقاد عراقجي للتعامل الانتقائي لبعض الأطراف الغربية في حقوق الإنسان

أفادت وكالة مهر للأنباء، التقى سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي سافر إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عصر يوم أمس (الاثنين) مع فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وأشار وزير الخارجية إلى المكانة العالية لحقوق الإنسان وكرامة الإنسان في حكم للجمهورية الإسلامية الإيرانية ودستور البلاد، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تدخر جهداً في هذا المجال. كما ذكر عراقجي التعاملات التي تمت بين إيران ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأعلن عن استعداد إيران لمواصلتها.

وانتقد أداء بعض الأطراف الغربية المزدوج والانتقائي في موضوع حقوق الإنسان، واعتبر عدم التحرك وتواطؤ الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى تجاه الانتهاكات المنهجية والفاضحة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في فلسطين المحتلة عاراً على المجتمع الدولي، وأكد أن هذه المعاملات المزدوجة قد جعلت شعارات حقوق الإنسان لهذه الدول بلا مصداقية تماماً، وزادت من جرأة الكيان الصهيوني في ارتكاب الجرائم الدولية.

المفوض السامي لحقوق الإنسان، أشار إلى تقريره في بداية الاجتماع رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان، وأعرب عن قلقه إزاء تصاعد بعض الاتجاهات العالمية التي تهدد أسس ومبادئ حقوق الإنسان، وأكد على أهمية التزام جميع الدول بالالتزامات القانونية الدولية في مجال حقوق الإنسان. فولكر تورك، أعرب عن قلقه الشديد من التطورات الجارية في الأراضي المحتلة، واعتبر الخطط المطروحة لتهجير سكان غزة قسراً مرفوضة تماماً، وأكد أن موضوع انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني هو من ضمن جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان الثابت، وأن المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد أدانت بوضوح انتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وهي ثابتة في هذا المجال.

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