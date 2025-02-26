رئيس منظمة الدعاية الاسلامية يغرد عن هدية من قائد الثورة للتقديم الى ابن الشهيد الحاج عبد القادر

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه كتب رئيس منظمة الدعاية الاسلامية محمد القمي في تغريدة: "خلال سفري إلى لبنان للمشاركة في #طوفان_العشق_والوفاء؛ كان لي الشرف أن أقدّم الوديعة والهدية المعنوية من السيد القائد إلى العزيز ابن القائد الجهادي الكبير #الحاج_عبد_القادر. لكنّي، مع الأسف، لم أحظى بزيارة هذا الشهيد العزيز والعارف في هذه الدنيا؛ أسأل الله أن يكون في الآخرة شفيعا لنا إن شاء الله".

يذكر أن الحاج عبد القادر كان من قادة التصدّي البطولي للعدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006. ومن القادة الجهاديين الكبار الذين خططوا وأداروا العمليّات ضد الجماعات التكفيرية على حدود لبنان الشرقيّة وفي القصير والقلمون، وبقية المناطق السوريّة.