ايران والمجر توقعان اتفاقية تعاون في مجال التعليم والبحث

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في إطار سلسلة اللقاءات والمشاورات التي أجراها وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في نيويورك الثلاثاء وتم توقيع اتفاقية للتعاون التعليمي بين البلدين.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل والوفد المرافق إلى نيويورك صباح الاثنين للمشاركة في الدورة السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال هذه الزيارة، سيشارك وزير الخارجية في اجتماعات ومناقشات أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويشرح مواقف ووجهات نظر ايران، كما سيعقد لقاءات وجلسات منفصلة مع نظرائه من دول أخرى وممثلي وسائل الإعلام.

وبدات الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء وتنتهي يوم الاثنين من الاسبوع القادم.

كما وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى نيويورك فجر الاربعاء لحضور اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة وإلقاء كلمة فيه.

/انتهى/