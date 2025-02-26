خرازي: لن نتفاوض الا اذا توفر مبدأ المساواة والاحترام المتبادل

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه قال خرازي، فی تصریح له الیوم الأربعاء، لوكالة الانباء الايرانية "إرنا" حول القضايا التي أثيرت بشأن المفاوضات مع ترامب في ظل ظروف الضغوط القصوى والعقوبات الجديدة: "في الوقت الحالي، لا يوجد خيار سوى الصبر الأقصى، الا اذا توفرت الظروف التي يبدي فيها الطرف الآخر استعداده للدخول في مفاوضات حقيقية ، وهي غير متوفرة حاليا حیث ان الأجواء السائدة هي أحادية الجانب تماما".

وأضاف: "أسلوب ترامب هو الحكم منفردا ويتوقع من الآخرين الاستماع لأوامره. نحن نرى هذا النهج حتى اليوم في أوروبا، لكن هذا الأسلوب لا يتوافق مع روح الإيرانيين والثوريين.

وأوضح رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية أنهم يجب أن يظهروا استعدادهم للتفاوض على أساس الاحترام المتبادل ومبدأ المساواة، مضيفا: "في هذه الحالة سيكون التفاوض ممكنا. لكن في الوقت الحاضر، الظروف ليست مهيأة للمفاوضات مع الولايات المتحدة".

وردا على سؤال حول الاستقطاب الذي نشأ بين مؤيدي المفاوضات ومعارضيها، أكد خرازي: "يجب تهيئة الظروف للتفاوض، اذ لا يمكن إجراء المفاوضات في ظل التنمر لأن التفاوض في مثل هذه الظروف يعني الاستسلام".

وأكد أنه يجب أولاً تهيئة الظروف لإجراء مفاوضات حقيقية، وتابع: "نحن لا نتهرب من المفاوضات؛ لأننا تفاوضنا مرات عديدة من قبل، لكن الخضوع لتجاوزات الآخرين وتنمرهم لا يتفق مع روحنا الثورية والإيرانية".

وأضاف رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: "علينا أن نقاوم حتى لا يلجأوا إلى القوة أو الضغط أو العقوبات، بل على أساس المساواة والاحترام المتبادل، وحتى تتوفر الظروف اللازمة للتفاوض".