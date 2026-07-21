تعرض ناقلة نفط في مضيق هرمز لهجوم وطاقمها يخلي السفينة

وأفادت وكالة مهر للأنباء- انها أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) يوم الثلاثاء أن ناقلة نفط في مضيق هرمز أرسلت إشارة استغاثة تفيد بتعرضها لهجوم بجسم مجهول، ما اضطر طاقمها إلى إخلاء السفينة والتوجه إلى قارب نجاة.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت عدة بلاغات يوم الثلاثاء عبر قناة VHF 16 تفيد بتعرض ناقلة نفط لهجوم بجسم مجهول. وقد تم الإبلاغ عن الحادث على بعد 8 أميال بحرية شرق مدينة ليما في سلطنة عمان، وتجري السلطات تحقيقًا في الحادث.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن مسؤول أمن الناقلة أفاد بأن الطاقم قد أخلى السفينة وتوجه إلى قارب نجاة، وأنه لم يتم الإبلاغ عن أي آثار بيئية.

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