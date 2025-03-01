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٠١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٨:٣٦ م

وزارة الخارجية: نقل 130 محكوما إيرانيا في العراق إلى البلاد

وزارة الخارجية: نقل 130 محكوما إيرانيا في العراق إلى البلاد

تم بفضل جهود ومتابعة السفارة الايرانية في بغداد نقل 130 محكوما إيرانيا في العراق إلى البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد أشهر من الجهود والمتابعات من قبل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق، فضلاً عن مساعدة الحكومة العراقية، وبالتنسيق بين وزارتي الخارجية والعدل في ايران، تم يوم الأربعاء 26/2/2024ـ، نقل 130 محكوماً إيرانياً في العراق إلى البلاد عبر منفذ مهران الحدودي البري، وذلك في إطار اتفاقية نقل المحكومين بين البلدين وبحضور بعض المسؤولين في بلادنا.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الواجبات القانونية لوزارة الخارجية في معالجة أوضاع المواطنين الإيرانيين في الخارج، وتقديم الخدمات والدعم القانوني والقنصلي لهم.

رمز الخبر 1955029

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