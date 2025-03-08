خطر فقدان احد لاعبيه الاساسي...التحدي الكبير لفريق استقلال أمام النصر السعودي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيلتقي فريق استقلال الإيراني لكرة القدم مع النصر السعودي، مساء الاثنين المقبل، في إياب دور الستة عشر لبطولة الدوري الآسيوي. وتقام هذه المباراة في تمام الساعة 21:30 بتوقيت طهران على الملعب الأول بالرياض بارك، ويواجه استقلال تحديًا كبيرًا للصعود إلى الدور المقبل.

أقيمت مباراة الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضي على ملعب آزادي بطهران، وانتهت بالتعادل السلبي. ويتعين على فريق المدرب ميودراج بوزوفيتش الآن أن يحاول التأهل إلى ربع النهائي من خلال تحقيق نتيجة إيجابية على أرض فريق النصر.

بينما يستعد فريق طهران لهذه المباراة الحاسمة، تأتي أنباء مثيرة للقلق من معسكر استقلال، حيث تعرض آرش رضاوند، لاعب خط الوسط الأساسي للفريق، للإصابة عشية هذه المباراة المهمة. وقد يؤثر ذلك على الخطط التكتيكية لبوزوفيتش، حيث يلعب رضاوند دورا مهما في هيكلة خط وسط فريق استقلال.

ويواجه استقلال طهران النصر في ظرف يتواجد فيه نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش في تشكيلة الفريق السعودي. في المقابل، يأمل فريق طهران أن يخرج من هذه المباراة الحاسمة بأيدي كاملة ويتقدم إلى الدور التالي بدفاع متماسك ومنظم بشكل جيد.

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