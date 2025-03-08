بيع جميع تذاكر مباراة الإياب بين استقلال والنصر

أفادت وكالة مهر للأنباء، سيلتقي فريقا استقلال الإيراني والنصر السعودي في مباراة العودة من دور الـ16 في دوري أبطال آسيا مساء يوم الإثنين المقبل (10 مارس) في ملعب "أول بارك" في مدينة الرياض.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي، وفي مباراة مساء الإثنين، يجب أن يخرج أحد الفريقين منتصراً لتحديد الفريق الذي سيتأهل إلى ربع النهائي.

وصلت بعثة فريق استقلال إيران إلى مدينة الرياض يوم أمس لإجراء هذه المباراة، وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل الإعلام التابعة لنادي النصر بانتهاء بيع تذاكر هذه المباراة.

كما أعلنت وسائل الإعلام السعودية أن أسعار التذاكر لهذه المباراة تتراوح بين 50 إلى 170 ريال سعودي.

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