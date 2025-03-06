بقائي: ينبغي محاسبة بريطانيا بسبب اتهامات توجه ضد ايران لا اساس لها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، كتب على صفحته في منصة إكس، نحن لم نعد في القرن التاسع عشر، والآن ينبغي محاسبة أي دولة توجه اتهامات لا أساس لها للشعب الإيراني أو تتخذ إجراءات عدائية ضده".

وأضاف: "تصر الحكومة البريطانية على عقليتها غير الحكيمة والكارهة للإيرانيين، بهدف التغطية على جرائمها، سواء كداعمة للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني أو كداعمة للإرهاب المناهض لإيران. ولها سوابق على ذلك (ويعود تاريخها إلى الانقلاب الذي حدث عام 1953 ضد الحكومة المنتخبة من قبل الشعب الإيراني، ولن تمحى من ذاكرتنا أبدا.).

وتابع مخاطبا بريطانيا: "من السخيف أن تتهم إيران بشيء أنت بارع فيه أي التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

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