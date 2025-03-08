كاتس يأمر الجيش بالاستمرار في احتلال مخيمات الضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أمر "يسرائيل كاتس"، وزير الحرب في الكيان الصهيوني، قوات الجيش بالاستمرار في احتلال مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية على الأقل حتى نهاية العام الحالي.

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية أن كاتس اعترف يوم الجمعة خلال مؤتمر بعنوان "الصهيونية الفيدرالية" في مدينة تل أبيب المحتلة بتهجير 40 ألف فلسطيني من المخيمات الواقعة في جنين وطولكرم ونور شمس في إطار العمليات العسكرية التي بدأت قبل أكثر من شهر في هذه المناطق.

وفقاً للهيئات الحقوقية المحلية والدولية، فإن الجيش الصهيوني يجبر الفلسطينيين المقيمين في مخيمات الضفة الغربية على مغادرة منازلهم.

بدأت هذه القوات المحتلة عملياتها العسكرية قبل حوالي 50 يوماً في شمال الضفة الغربية المحتلة، وبدأت من مخيم جنين، ثم انتقلت إلى مخيمات طولكرم ونور شمس، ووسعت نطاق هجماتها لتصل إلى مخيم الفارعة في طوباس.

ترافق هذه الإجراءات مع اعتقال العشرات من الفلسطينيين وعمليات تدمير وإحراق واقتحام لمنازل المواطنين وعباداتهم، وهي إجراءات تظهر أن تل أبيب تتجاهل بشكل كامل القيم الدينية والأخلاقية والمواثيق الدولية والقانونية، وتقوم بانتهاكها بشكل صارخ.

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