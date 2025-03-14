قوات الاحتلال تقتحم مدنا وبلدات بالضفة وتشن حملة اعتقالات واسعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن فلسطين اليوم، أن قوات الاحتلال اعتقلت في طولكرم أربعة مواطنين من بلدة كفر اللبد شرق المدينة، بعد مداهمة منازلهم، وتخريب محتوياتها.

وفي جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 12 مواطنا من مدينة الخليل، غالبيتهم أسرى محررون، عقب دهم وتفتيش منازلهم، والتنكيل بهم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة في مدينة الخليل لليوم الرابع على التوالي، معظمهم لأسرى محررين.

أما في بيت لحم اقتحم جيش الاحتلال عدة مناطق في المحافظة، وسيرت دوريات في أحيائها وشوارعها كذلك المخيمات الثلاثة الدهيشة وعايدة والعزة، وعددا من البلدات والقرى، دون أن يبلغ عن دهم للمنازل أو اعتقالات.

كما احتجزت قوات الاحتلال صباح اليوم، شباناً، عند حاجز عطارة العسكري شمال مدينة رام الله، ونكلت بهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال احتجزوا ستة شبان، بعد إنزالهم من مركبتهم، وقاموا بالتنكيل بهم، قبل أن يفرج عنهم.

وفي محافظة رام الله أيضا، اعتقل الاحتلال سيدة من مدينة البيرة، وداهمت عشرات المنازل، وعدة أحياء وقرى وبلدات، في المحافظة.

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