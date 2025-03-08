وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك أشار إلى جرائم الكيان الصهيوني ضد النساء الفلسطينيات، وأوضح أن هذا الكيان ينبغي ألا يكون له مكان في مقاعد الأمم المتحدة.

وكتب مندوب إيران في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في اليوم العالمي للمرأة، التمكين الحقيقي يتطلب مواجهة الجرائم، لا مجرد كلمات فارغة. آلاف النساء الفلسطينيات قُتلن على يد الكيان الإسرائيلي. الكيان الذي بُني على أساس الإبادة الجماعية لا مكان له في مؤسسة يُفترض بها دعم حقوق النساء."

وأكدت بعثة إيران: "يجب طرد المحتلين الصهاينة من مقاعد الأمم المتحدة."